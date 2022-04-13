UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мариуполе работает 13 мобильных крематориев РФ для зачистки города от тел погибших – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 12:33

Украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.

"Руководство РФ приказало уничтожать какие-либо доказательства преступлений своей армии в Украине", – сообщили в ГУР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

После широкой международной огласки геноцида украинского народа в Буче Киевской области российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории. В частности, в Мариуполе зафиксировано 13 таких устройств для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей.

"Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить", – говорится в сообщении украинских разведчиков.

До этого военная разведка Украины не раз фиксировала факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в городе Новоайдар Луганской области.

Также ВС РФ используют мобильные крематории для уничтожения тел российских военнослужащих с целью утаивания реального количества своих солдат, погибших в ходе российской агрессии против Украины и отказа в выплатах семьям погибших россиян.

Действия российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда. Российское руководство и дальше будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине, подчеркнули в ГУР.

Читайте также: В Мариуполе за все время войны, по предварительным данным, погибли до 22 000 человек – ОВА

Уляна Букатюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
разведка гур мариуполь мобильные крематории
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 