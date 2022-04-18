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В оккупированном Геническе установили памятник Ленину

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 20:04
В оккупированном Геническе установили памятник Ленину - Фото
Фото: Facebook / Геннадий Малюков

В городе Геническе, который оккупировали российские войска, в понедельник установили памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщил местный коллаборационист Геннадий Малюков в Facebook.

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Памятник Ленину в Геническе был до июля 2015 года, когда его демонтировали по решению сессии городского совета. Памятник стоял на площади перед райгосадминистрацией с 1968 года.

Новый памятник – не тот, что был раньше.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook заявил, что оккупанты в Херсонской области устраивают "эксперименты по перемещению в прошлое", возвращая красные флаги и памятники советской поры.

Андрей Водяный
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