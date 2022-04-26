В Попасной продолжаются уличные бои, под завалами в подвале погибли трое гражданских – ОВА

В городе Попасная в Луганской области продолжаются уличные бои. Местные жители, которые не были эвакуированы, вынуждены прятаться в подвалах. В одном из них после обвала перекрытия погибли три человека, сообщил во вторник глава Луганской областной военной администраций Сергей Гайдай.

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Ситуация в городе очень тяжелая. Попасную постоянно обстреливают из тяжелого вооружения и авиации.

"Местные, находящиеся ближе к линии боя, уже не имеют возможности выходить на улицу. Люди остаются в подвалах. А это тоже опасно. Орки попали в здание, в подвале которого находились жители. В результате обстрела дом загорелся, а затем обрушился, заблокировав укрытие. Погибли три человека, одна женщина выжила", – рассказал Гайдай.

За прошедшие сутки Попасная выдержала четыре мощные артиллерийские атаки.

17 апреля Гайдай заявил, что Попасная превратилась в сплошные развалины, "усеянные трупами рашистов". До войны в городе проживало около 20 000 человек.

Андрей Водяный

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