В порту Мариуполя оккупанты взяли в плен украинский экипаж судна под флагом Либерии

На территории Мариупольского морского торгового порта военные РФ взяли в заложники членов экипажа сухогруза Blue Star-1 под флагом Либерии. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Экипаж из 18 моряков, граждан Украины, вывезен во временно оккупированный Донецк, уточняет Денисова.

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Сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля и был заблокирован российскими оккупантами. Связь с экипажем была потеряна 25 марта 2022 года.

По словам Денисовой, за неимением продовольствия экипаж был вынужден перейти на двухразовое питание.

По предварительной информации, в плену оккупантов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, заблокированных российскими оккупантами в порту Мариуполя.

"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантированное статьей 2 Протокола №4 к Конвенции", – подчеркивает Денисова.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.

5 апреля в порту Мариуполя тонуло обстрелянное оккупантами иностранное гражданское судно.

8 апреля захваченное оккупантами спасательное судно "Cапфир" вернулось под контроль Украины.

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Роман Брыль

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