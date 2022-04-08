Захваченное оккупантами спасательное судно "Cапфир" вернулось под контроль Украины

Поисково-спасательное судно "Cапфир" возвращено Украине и буксируется на рейд румынского порта Сулина. Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.

"Это результат совместных усилий высшего руководства нашей страны, министерства инфраструктуры, морской поисково-спасательной службы и Международной Морской Организации (IMO). Все 19 членов экипажа спасательного судна освобождены из российского плена ранее, 25 марта, в рамках первого обмена пленными", – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Спасательное судно "Cапфир" – единственное украинское гражданское специализированное судно, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять соответствующие задачи в открытом море.

С момента полномасштабного наступления РФ на Украину спасательный буксир участвовал в спасательных операциях на Черном море. В частности, при участии "Cапфира" был ликвидирован пожар на борту танкера Millenial Spirit (флаг Молдовы), возникший в результате ракетных обстрелов со стороны России.

"Сапфир" был захвачен российскими военными кораблями 26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный.

Всего, с начала активной фазы войны агрессор захватил три украинских судна – "Cапфир", "Афина" и "Принцесса Николь".

Захват военными кораблями страны-оккупанта гражданских судов является прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.

9 марта российские военные пираты захватили судно "Сапфир" у Змеиного и ведут его в Крым: аудио.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.