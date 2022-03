Российские военные пираты захватили судно "Сапфир" у Змеиного и ведут его в Крым: аудио

Российские оккупанты захватили в районе острова Змеиный украинское гражданское спасательное судно "Сапфир" и транспортируют его в порт временно оккупированного Севастополя. Об этом сообщил капитан судна, которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины. Главное управление разведки выложило аудиопереговоры с противником.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Капитан судна рассказал, что на борту находятся "зеленые человечки" (российские оккупанты. – Ред.): они держат экипаж "под дулами". На борт "Сапфира" перешел капитан врага и взял на себя функции командования.

Одесский координационно-спасательный центр обратился к российским военным кораблям с позывными "Бугель-490", "Касс", "Аргумент", "Картошка", "Гусар" и "Витал": "Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно, находившееся в территориальных водах Украины. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват".

Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the audio element.

"Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения боевых действий на море. Требуем немедленно освободить спасательное судно "Сапфир" и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего военно-морского флота. Вам не смыть этот позор никогда", – добавили в центре.

Читайте также: Враг снимает ролики с разбитой боевой техникой РФ и выдает ее за технику ВСУ – Арестович

Захваченное судно – на балансе морской поисково-спасательной службы, предназначено для патрулирования в открытом море, спасения терпящих бедствие судов, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 м, спасения людей и оказания медпомощи пострадавшим.

На момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей, пишет ГУР.

7 марта украинские морпехи подбили российский корабль под Одессой.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.