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Враг снимает ролики с разбитой боевой техникой РФ и выдает ее за технику ВСУ – Арестович видео

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09.03.2022, 13:52
Алексей Арестович (скриншот)
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Деморализованные потерями и тем, что их вторжение в Украину увязло, российские оккупанты налегают на информационную войну и снимают пропагандистские ролики со своей разбитой военной техникой, в которых подают ее под таким ракурсом, словно это уничтоженная техника ВСУ. О таких методах ведения психологической войны рассказал на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Конечно, ВСУ и силы обороны несут потери, – мы отдаем дать уважения нашим Героям, но эти потери намного, намного меньше, чем у врага", – отметил спикер ОП.

Арестович также сообщил, что активных боевых действий агрессор минувшей ночью не проводил – россияне использовали это время для перегруппировки, накопления сил и усилий для продвижения по обозначенным ранее главным направлениям – Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев.

"Но это все им не удается. Наши войска наносят мощные ракетные, артиллерийские и авиационные удары по противнику, не давая ему возможности продвинуться. Ситуацию контролирует военно-политическое руководство страны и командование Вооруженных сил и других сил обороны", – заявил он.

Арестович утверждает, что в результате огромных потерь оккупанты психологически находятся "по большей части в беспомощном состоянии".

Смотрите видео: "Три дня на захват Харькова". СБУ показала допрос пленного начальника взвода

Евгений Пилипенко
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Алексей Арестович
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