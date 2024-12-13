Иллюстративное фото: Viber

В России заблокировали мессенджер VIber, сообщило цензурное ведомство РФ "Роскомнадзор".

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По его данным, доступ к платформе был ограничен в связи с "нарушением требований российского законодательства" в отношении организаторов распространения информации.

Традиционно для РФ утверждается, что соблюдение таких требований якобы необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера для экстремистских или ригористичных целей, вербовки граждан для совершения таких действий и продажи наркотиков.

Кроме этого блокировка связана с якобы "размещением противоправной информации".

Ранее, в октябре, в РФ заблокировали популярную среди геймеров платформу Discord, сбои в работе которой наблюдались с середины сентября.

В результате оккупанты начали сетовать на проблемы из-за такой блокировки, поскольку они использовали видеосвязь в Discord для передачи изображения с дронов, чтобы наводить свою артиллерию на войне против Украины.

В 2022 году корпорация Meta ограничила доступ к российским государственным СМИ на своих платформах в Украине по просьбе правительства страны, чтобы ограничить распространение их контента.

В ответ Россия заблокировала Facebook в своей стране и возбудила уголовное дело против Meta. Позже суд признал Facebook и Instagram виновными в "экстремистской деятельности", что фактически запретило Meta работать и открывать офисы в России.

В сентябре 2024 года Meta объявила о блокировании российских государственных СМИ, включая RT, на своих платформах Facebook и Instagram.