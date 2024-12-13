Ілюстративне фото: Viber

У Росії заблокували месенджер VIber, повідомило цензурне відомство РФ "Роскомнадзор".

За його даними, доступ до платформи обмежили у зв'язку з "порушенням вимог російського законодавства" щодо організаторів поширення інформації.

Традиційно для РФ стверджується, що дотримання таких вимог нібито потрібне для запобігання загрозам використання месенджера для екстремістських або терористичних цілей, вербування громадян для вчинення таких дій та продажу наркотиків.

Окрім цього блокування пов'язано з буцімто "розміщенням протиправної інформації".

Раніше, у жовтні, у Росії заблокували популярну серед геймерів платформу Discord, збої у роботі якої спостерігалися із середини вересня.

У результаті окупанти почали нарікати на проблеми через таке блокування, оскільки вони використовували відеозв'язок у Discord для передання зображення з дронів, щоб наводити свою артилерію на війні проти України.

У 2022 році корпорація Meta обмежила доступ до російських державних ЗМІ на своїх платформах в Україні на прохання уряду країни, аби обмежити поширення їхнього контенту.

У відповідь Росія заблокувала Facebook у своїй країні та порушила кримінальну справу проти Meta. Пізніше суд визнав Facebook та Instagram винними в "екстремістській діяльності", що фактично заборонило Meta працювати й відкривати офіси в Росії.

У вересні 2024 року Meta оголосила про блокування російських державних ЗМІ, включно з RT, на своїх платформах Facebook та Instagram.