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В Турции нашли третью суперъяхту российских олигархов под санкциями

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 23:02
В Турции нашли третью суперъяхту российских олигархов под санкциями - Фото
Олег Дерипаска (Фото: ЕРА)

Связанная с российским олигархом Олегом Дерипаской 73-метровая яхта Clio прибыла в курортный город Гечек на юго-западе Турции. Об этом пишет агентство Reuters.  

Яхта под флагом Каймановых островов зашла в бухту недалеко от города в субботу днем, добавляет агентство, ссылаясь на свидетельства очевидцев. 

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Clio стала третьей яхтой российских олигархов, нашедшей убежище в турецких портах и избежавшей таким образом конфискации из-за санкций. 

В конце марта суперъяхты Eclipse и Solaris, связанные с подсанционным олигархом Романом Абрамовичем, были обнаружены в турецких портах Мармарис и Бодрум. 

Олег Дерипаска, основатель российского алюминиевого гиганта "Русал", находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Санкции включают замораживание и арест его активов, в том числе яхт. 

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Роман Брыль
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Турция олег дерипаска санкции против олигархов рф суперъяхта Clio
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