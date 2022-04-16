В Турции нашли третью суперъяхту российских олигархов под санкциями

Связанная с российским олигархом Олегом Дерипаской 73-метровая яхта Clio прибыла в курортный город Гечек на юго-западе Турции. Об этом пишет агентство Reuters.

Яхта под флагом Каймановых островов зашла в бухту недалеко от города в субботу днем, добавляет агентство, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

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Clio стала третьей яхтой российских олигархов, нашедшей убежище в турецких портах и избежавшей таким образом конфискации из-за санкций.

В конце марта суперъяхты Eclipse и Solaris, связанные с подсанционным олигархом Романом Абрамовичем, были обнаружены в турецких портах Мармарис и Бодрум.

Олег Дерипаска, основатель российского алюминиевого гиганта "Русал", находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Санкции включают замораживание и арест его активов, в том числе яхт.

21 марта яхта Абрамовича пыталась пришвартоваться в Бодруме. Помешали украинские дети. Видео. 22 марта в Турции нашли вторую суперъяхту Абрамовича.

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Роман Брыль

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