Яхта Абрамовича пыталась пришвартоваться в Бодруме. Помешали украинские дети. Видео

Юные яхтсмены из Одесской области пытались помешать яхте российского олигарха Романа Абрамовича пришвартоваться в Бодруме. Дети находились в Турции на тренировках.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Парусная команда Украины" – дети из Затоки, Сергеевки и других мест Одесского региона, которые сейчас тренируются в Турции, по его словам, препятствовала пришвартованию яхты российского олигарха, когда та заходила в порт Бордума.

Юные яхтсмены не пропускали корабль в порт, однако когда прибыла полиция, яхту пришлось пустить.

Уляна Букатюк

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