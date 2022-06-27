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В Варшаве открылась первая зарубежная выставка уничтоженной российской техники

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 09:00
В Варшаве открылась первая зарубежная выставка уничтоженной российской техники - Фото
Фото: Министерство обороны/Facebook

На Замковой площади Варшавы открылась первая зарубежная выставка уничтоженной российской военной техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.  

Посетители увидят разбитый основной боевой танк российской армии Т72Б, 152-мм САУ "Мста-С", образцы снарядов РСЗО "Ураган" и "Смерч". 

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В церемонии открытии выставки примут участие заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, руководитель Канцелярии премьер-министра Польши – министр Михал Дворчик, государственный секретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич. 

Выставка "За нашу и вашу свободу" в Варшаве – первая демонстрация вражеской техники из серии выставок, которые украинское минобороны проведет в городах Европы. 

Следующими европейскими городами станут Берлин, Париж, Мадрид и Лиссабон. 

В Варшаве открылась первая зарубежная выставка уничтоженной российской техники

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Роман Брыль
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минобороны выставка варшава военная техника рф
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