В Варшаве открылась первая зарубежная выставка уничтоженной российской техники
На Замковой площади Варшавы открылась первая зарубежная выставка уничтоженной российской военной техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.
Посетители увидят разбитый основной боевой танк российской армии Т72Б, 152-мм САУ "Мста-С", образцы снарядов РСЗО "Ураган" и "Смерч".
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В церемонии открытии выставки примут участие заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, руководитель Канцелярии премьер-министра Польши – министр Михал Дворчик, государственный секретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич.
Выставка "За нашу и вашу свободу" в Варшаве – первая демонстрация вражеской техники из серии выставок, которые украинское минобороны проведет в городах Европы.
Следующими европейскими городами станут Берлин, Париж, Мадрид и Лиссабон.
- 20 июня минобороны сообщило, что Украина провезет по Европе обломки российской военной техники.
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