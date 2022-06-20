Украина провезет по Европе обломки российской военной техники – Минобороны

Украины планирует организовать в Европе выставки уничтоженной российской военной техники. Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Polsatnews.

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Резников сказал, что российские генералы хотят, чтобы их танки были в Лиссабоне.

"А мы будем способствовать тому, чтобы российские танки оказались в Европе, но в виде обломков, – заявил глава Минобороны. – Мы планируем выставки поврежденной российской техники".

По его словам, первую такую экспозицию планируется организовать в Варшаве, следующие – в Берлине, Париже, Мадриде и Лиссабоне.

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Наталия Медведева

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