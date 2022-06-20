Украина провезет по Европе обломки российской военной техники – Минобороны
20.06.2022, 05:19
Уничтоженный российский танк в Киеве (Фото: LIGA.net)
Украины планирует организовать в Европе выставки уничтоженной российской военной техники. Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Polsatnews.
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Резников сказал, что российские генералы хотят, чтобы их танки были в Лиссабоне.
"А мы будем способствовать тому, чтобы российские танки оказались в Европе, но в виде обломков, – заявил глава Минобороны. – Мы планируем выставки поврежденной российской техники".
По его словам, первую такую экспозицию планируется организовать в Варшаве, следующие – в Берлине, Париже, Мадриде и Лиссабоне.
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