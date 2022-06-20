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Украина провезет по Европе обломки российской военной техники – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 05:19
Украина провезет по Европе обломки российской военной техники – Минобороны - Фото
Уничтоженный российский танк в Киеве (Фото: LIGA.net)

Украины планирует организовать в Европе выставки уничтоженной российской военной техники. Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Polsatnews.

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Резников сказал, что российские генералы хотят, чтобы их танки были в Лиссабоне.

"А мы будем способствовать тому, чтобы российские танки оказались в Европе, но в виде обломков, – заявил глава Минобороны. – Мы планируем выставки поврежденной российской техники". 

По его словам, первую такую экспозицию планируется организовать в Варшаве, следующие – в Берлине, Париже, Мадриде и Лиссабоне.

Читайте также: "Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ

Наталия Медведева
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