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28.05.2022, 14:18

"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ

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"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ
"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ
"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ"Напоминание врагу: так будет с каждым". В Киеве открылась выставка разбитой техники РФ

В Киеве открылась выставка разбитой техники российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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Сегодня, 28 мая, состоялось открытие выставки разбитой военной техники РФ на Михайловской площади в центре столицы.

Основная часть экспозиции привезена из Гостомеля, на аэродроме которого 24 февраля произошла самая масштабная атака врага. На открытии присутствовали участники боев за аэропорт.

Выставка будет также представлена ​​в других городах Украины и городах стран-партнеров.

"Этой выставкой хотим еще раз напомнить врагу: так будет с каждым захватчиком и террористом, который ступит на нашу землю", – заявили в Нацгвардии.

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Теги: киев, нацгвардия, выставка, техника
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