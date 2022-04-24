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В захваченной технике РФ есть детали из Франции, Израиля и Германии. Несмотря на санкции

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 17:20
В захваченной технике РФ есть детали из Франции, Израиля и Германии. Несмотря на санкции - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (фото - ОК Схід)

В трофейной технике из РФ находят французские, германские и израильские детали двойного назначения. Санкции, введенные этими странами в 2014 году, должны были сделать невозможным их поставки в Россию. Об этом в эфире телемарафона единых новостей сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, передает НВ.

"Мы сейчас показываем факты и будем делать тоже их публичными, потому что в трофейной российской технике, захваченной украинскими военными на поле боя, мы видим детали двойного назначения, причем из таких стран как Германия, Франция, Израиль", – отметил он.

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Сибига напомнил, что Германия и Франция с 2014 года должны соблюдать санкционный режим. "К сожалению, мы видим, как это на практике происходило", – рассказал замглавы ОП.

Он также отметил, что Украина "будет откровенно реагировать" на такое поведение партнеров: "Мы эти государства знаем, мы также знаем государства, которые этому способствуют, и четко это доказываем [партнерам]", – заявил Сибига.

Уляна Букатюк
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Германия франция оп трофейная техника
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