ВАКС конфисковал 3 млн грн необоснованных доходов у чиновника Нацполиции

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о признании необоснованными более 3 млн грн активов, принадлежащих бывшему заместителю начальника департамента Национальной полиции Украины. Об этом сообщает пресс-служба САП.

По данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), речь идет об Андрее Аносове.

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По факту декларирования недостоверной информации, было установлено, что чиновник, являясь лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в течение 2020-2021 годов приобрел необоснованных активов на общую сумму 3,2 млн грн.

ВАКС признал необоснованными активы в виде денежных средств на сумму 2,3 млн грн и почти $35 500 и решил взыскать их в доход государства. Решение ВАКС может быть обжаловано в течение тридцати дней через апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Решение ВАКС было принято благодаря инструменту гражданской конфискации. Если чиновник не может объяснить происхождение имущества, то к нему применяется облегченная процедура взыскания этих активов.

До этого ВАКС уже принял три решения по делам о гражданской конфискации.

В частности, первым было дело о конфискации 1,25 млн грн доходов от "жомовой ямы" беглого нардепа Илльи Кивы.

По второму делу суд отказался конфисковать квартиру депутата Михаила Волынца.

По третьему делу ВАКС тоже частично удовлетворил иск САП и взыскал с председателя Васильковского суда Максима Ковбеля часть стоимости квартиры в столичном ЖК "Изумрудный" в размере 3,6 млн грн, напоминают в ЦПК.

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Роман Бриль

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