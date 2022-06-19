Военные РФ не понимают цели войны. Дезертируют целыми подразделениями – разведка Британии

По данным британской разведки многие российские военнослужащие всех рангов не понимают целей войны. Моральные проблемы в российских войсках настолько значительны, что ограничивают возможности РФ в достижении оперативных целей.

Участились случаи отказа целых российских подразделений от выполнения приказов. Также все чаще случаются конфликты с применением оружия между российскими офицерами и солдатами.

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Российские власти изо всех сил пытаются оказать юридическое давление на военных-отказников. Но жестким репрессиям мешает официальный статус вторжения, именуемый "специальной военной операцией", а не войной.

Факторы низкого морального духа российских военных включают плохое руководство, ограниченные возможности ротации подразделений, очень тяжелые потери, боевой стресс, продолжающееся плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой труда.

Россия "по-сирийски" использует гуманитарные коридоры в Украине – разведка Британии.

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Роман Брыль

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