Россия "по-сирийски" использует гуманитарные коридоры в Украине – разведка Британия

Армия России использует в Украине односторонне объявленные гуманитарные коридоры для получения военной выгоды и депортаций, как это делала в Сирии. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

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Отмечается, что за последние 48 часов Россия делает усилия на Изюмском направлении, чтобы продвинуться к Донецкой области и попытаться окружить Северодонецкий район с севера.

С 14 июня РФ и подконтрольные ей террористы заявляют, что якобы пытаются создать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из Северодонецка. Возможность выехать из города ограничена, ведь все мосты вокруг него разрушены.

Однако РФ, как в Сирии, так и в Украине, уже использовала односторонне объявленные коридоры для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения, отмечают разведчики.

По их мнению, украинские граждане из Северодонецка, скорее всего, с подозрением отнесутся к предложенному РФ коридору, который приведет их вглубь оккупированной территории – к Сватово.

Разведчики считают, что если местные жители откажутся уезжать по российскому коридору, то армия РФ посчитает оправданным делать меньше различий между ними и военными целями.

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Марк Сировой

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