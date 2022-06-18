Россия "по-сирийски" использует гуманитарные коридоры в Украине – разведка Британия
Армия России использует в Украине односторонне объявленные гуманитарные коридоры для получения военной выгоды и депортаций, как это делала в Сирии. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что за последние 48 часов Россия делает усилия на Изюмском направлении, чтобы продвинуться к Донецкой области и попытаться окружить Северодонецкий район с севера.
С 14 июня РФ и подконтрольные ей террористы заявляют, что якобы пытаются создать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из Северодонецка. Возможность выехать из города ограничена, ведь все мосты вокруг него разрушены.
Однако РФ, как в Сирии, так и в Украине, уже использовала односторонне объявленные коридоры для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения, отмечают разведчики.
По их мнению, украинские граждане из Северодонецка, скорее всего, с подозрением отнесутся к предложенному РФ коридору, который приведет их вглубь оккупированной территории – к Сватово.
Разведчики считают, что если местные жители откажутся уезжать по российскому коридору, то армия РФ посчитает оправданным делать меньше различий между ними и военными целями.
- Вчера в Генштабе заявили, что, несмотря на разрушения мостов под Северодонецком, украинские войска имеют пути снабжения.
Читайте также: "Ситуация крайне тяжелая". Разведка Британии о разрушении мостов вокруг Северодонецка
Комментарии