UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия "по-сирийски" использует гуманитарные коридоры в Украине – разведка Британия

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 10:16
Россия
Российский оккупант (фото - ЕРА)

Армия России использует в Украине односторонне объявленные гуманитарные коридоры для получения военной выгоды и депортаций, как это делала в Сирии. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что за последние 48 часов Россия делает усилия на Изюмском направлении, чтобы продвинуться к Донецкой области и попытаться окружить Северодонецкий район с севера.

С 14 июня РФ и подконтрольные ей террористы заявляют, что якобы пытаются создать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из Северодонецка. Возможность выехать из города ограничена, ведь все мосты вокруг него разрушены.

Однако РФ, как в Сирии, так и в Украине, уже использовала односторонне объявленные коридоры для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения, отмечают разведчики.

По их мнению, украинские граждане из Северодонецка, скорее всего, с подозрением отнесутся к предложенному РФ коридору, который приведет их вглубь оккупированной территории – к Сватово.

Разведчики считают, что если местные жители откажутся уезжать по российскому коридору, то армия РФ посчитает оправданным делать меньше различий между ними и военными целями.

Читайте также: "Ситуация крайне тяжелая". Разведка Британии о разрушении мостов вокруг Северодонецка

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарный коридор эвакуация северодонецк армия рф мосты войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 