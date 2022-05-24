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Вооруженные оккупанты выбили двери и ворвались в квартиру мэра Энергодара

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 19:23
Вооруженные оккупанты выбили двери и ворвались в квартиру мэра Энергодара - Фото
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов (Фото: Дмитро Орлов/Facebook)

Сегодня в Энергодаре восемь вооруженных военнослужащих РФ выбили двери в подъезд, далее – в квартиру и ворвались в жилье действующего мэра Энергодара Дмитрия Орлова. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.  

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Подробности дальнейших событий Энергоатом обещал опубликовать в скором времени. 

Вчера российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энергоремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца в Энергодаре и расстреляли его из автоматического оружия.

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Роман Брыль
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энергоатом Энергодар Дмитрий Орлов российские оккупанты
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