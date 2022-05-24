Вооруженные оккупанты выбили двери и ворвались в квартиру мэра Энергодара

Сегодня в Энергодаре восемь вооруженных военнослужащих РФ выбили двери в подъезд, далее – в квартиру и ворвались в жилье действующего мэра Энергодара Дмитрия Орлова. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

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Подробности дальнейших событий Энергоатом обещал опубликовать в скором времени.

Вчера российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энергоремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца в Энергодаре и расстреляли его из автоматического оружия.

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Роман Брыль

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