Вооруженные Силы Украины деоккупировали уже 918 населенных пунктов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны с Россией Вооруженные Силы Украины деоккупировали 918 населенных пунктов. В более чем 300 из них начали работать гуманитарные штабы, рассказал он в пятничном обращении.

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"Продолжается восстановление нормальной жизни в тех наших областях и районах, откуда выгнали оккупантов. Объем работ – действительно колоссальный. Проводим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды и газа. Восстанавливаем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти", – рассказал он.

Для примера: в недавно освобожденном поселке Рогань под Харьковом после российской оккупации половина зданий осталась без крыш, 70% – без окон. Дотла выгорели от прямых попаданий снарядов 27 домов, сообщил председатель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

"Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением", – написал он в Telegram.

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Андрей Водяный

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