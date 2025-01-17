Все реестры Минюста, пострадавшие от РФ, полностью заработают 20 января – Стефанишина
Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

Все реестры Министерства юстиции, пострадавшие из-за кибератаки российских хакеров в декабре, полноценно возобновят работу в понедельник, 20 января. Об этом сообщила министр юстиции, вице-премьер Ольга Стефанишина на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

По словам чиновницы, Минюст работает над созданием механизмов киберзащиты реестров.

"Формируем команду, которая будет отслеживать ситуацию 24/7, поскольку такая атака может произойти в любой момент", – отметила министр.

Часть такой инфраструктуры планируется разместить в странах Европейского Союза: речь идет о базах данных, киберзащите и физической защите.

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