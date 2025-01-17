Все реестры Минюста, пострадавшие от РФ, полностью заработают 20 января – Стефанишина

По ее словам, Минюст работает над созданием механизмов киберзащиты реестров

Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

Все реестры Министерства юстиции, пострадавшие из-за кибератаки российских хакеров в декабре, полноценно возобновят работу в понедельник, 20 января. Об этом сообщила министр юстиции, вице-премьер Ольга Стефанишина на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

По словам чиновницы, Минюст работает над созданием механизмов киберзащиты реестров.

"Формируем команду, которая будет отслеживать ситуацию 24/7, поскольку такая атака может произойти в любой момент", – отметила министр.

Часть такой инфраструктуры планируется разместить в странах Европейского Союза: речь идет о базах данных, киберзащите и физической защите.

Ответственность за взлом государственных реестров в Украине, который произошел 19 декабря 2024 года, взяла на себя группа российских хакеров XakNet Team.

Из-за кибератаки стало невозможно зарегистрировать бизнес, изменить регистрацию места жительства, получить данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

30 декабря Министерству юстиции удалось возобновить работу трех нотариальных реестров (наследственный реестр, реестры доверенностей и бланков), 4 января снова заработал реестр актов гражданского состояния (РАГС), а с 9 января возобновил работу Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).