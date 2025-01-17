Все реестры Минюста, пострадавшие от РФ, полностью заработают 20 января – Стефанишина
Все реестры Министерства юстиции, пострадавшие из-за кибератаки российских хакеров в декабре, полноценно возобновят работу в понедельник, 20 января. Об этом сообщила министр юстиции, вице-премьер Ольга Стефанишина на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.
По словам чиновницы, Минюст работает над созданием механизмов киберзащиты реестров.
"Формируем команду, которая будет отслеживать ситуацию 24/7, поскольку такая атака может произойти в любой момент", – отметила министр.
Часть такой инфраструктуры планируется разместить в странах Европейского Союза: речь идет о базах данных, киберзащите и физической защите.
- Ответственность за взлом государственных реестров в Украине, который произошел 19 декабря 2024 года, взяла на себя группа российских хакеров XakNet Team.
- Из-за кибератаки стало невозможно зарегистрировать бизнес, изменить регистрацию места жительства, получить данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
- 30 декабря Министерству юстиции удалось возобновить работу трех нотариальных реестров (наследственный реестр, реестры доверенностей и бланков), 4 января снова заработал реестр актов гражданского состояния (РАГС), а с 9 января возобновил работу Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).