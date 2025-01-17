Усі реєстри Мін'юсту, постраждалі від хакерів РФ, повністю запрацюють 20 січня – Стефанішина

За її словами, Мін'юст працює над створенням механізмів кіберзахисту реєстрів

Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

Усі реєстри Міністерства юстиції, постраждалі через кібератаку російських хакерів у грудні, повноцінно відновлять роботу у понеділок, 20 січня. Про це повідомила міністерка юстиції, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LIGA.net.

За словами посадовиці, Мін'юст працює над створенням механізмів кіберзахисту реєстрів.

"Формуємо команду, яка буде відстежувати ситуацію 24/7, оскільки така атака може відбутись у будь-який момент", – зазначила міністерка.

Частину такої інфраструктури планують розмістити у країнах Європейського Союзу: йдеться про бази даних, кіберзахист і фізичний захист.

Відповідальність за злам державних реєстрів в Україні, що стався 19 грудня 2024 року, взяла на себе група російських хакерів XakNet Team.

Через кібератаку стало неможливо зареєструвати бізнес, змінити реєстрацію місця проживання, отримати дані з Державного реєстру прав на нерухоме майно тощо.

30 грудня Міністерству юстиції вдалося відновити роботу трьох нотаріальних реєстрів (спадковий реєстр, реєстри довіреностей і бланків), 4 січня знову запрацював реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС), а з 9 січня відновив роботу Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (ЄДР).