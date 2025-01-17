Усі реєстри Мін'юсту, постраждалі від хакерів РФ, повністю запрацюють 20 січня – Стефанішина
Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

Усі реєстри Міністерства юстиції, постраждалі через кібератаку російських хакерів у грудні, повноцінно відновлять роботу у понеділок, 20 січня. Про це повідомила міністерка юстиції, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LIGA.net.

За словами посадовиці, Мін'юст працює над створенням механізмів кіберзахисту реєстрів.

"Формуємо команду, яка буде відстежувати ситуацію 24/7, оскільки така атака може відбутись у будь-який момент", – зазначила міністерка.

Частину такої інфраструктури планують розмістити у країнах Європейського Союзу: йдеться про бази даних, кіберзахист і фізичний захист.

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