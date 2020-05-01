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Всемирный банк утвердил выделение Украине дополнительных $150 млн

Всемирный банк утвердил выделение Украине дополнительных $150 млн - Фото
Всемирный банк (фото - ЕРА)
01.05.2020, 16:27

Совет директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине дополнительных $150 млн

Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере $150 млн. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

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"Совет директоров Всемирного банка 30 апреля утвердил дополнительное финансирование в размере $150 млн <...> для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование будет проходить в рамках проекта Модернизация системы социальной поддержки населения Украины.

В частности, $50 млн направят на поддержку мероприятий по борьбе с распространением коронавируса, чтобы увеличить размер и ускорить выплату средств в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий.

Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

"Тысячи украинских семей уже испытывают трудности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности", - сказал Алекс Кремер, исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

По словам Кремера, дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса.

Наталия Медведева
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