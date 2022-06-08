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ВСУ полностью взяли под контроль промзону Северодонецка – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 20:17
ВСУ полностью взяли под контроль промзону Северодонецка – ОВА - Фото
Сергей Гайдай (фото – Луганская ОВА)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ контролируют промзону Северодонецка. Российские войска контролируют большую часть города.  

"Промзона – наша, рашистов там нет. Бои ведутся только на улицах в самом городе", – уточнил Гайдай. 

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По его словам, Лисичанск полностью под украинским контролем. 

"Россияне хаотически мощно обстреливают город, имеем огромные разрушения жилого сектора", – заявил Гайдай. 

Он добавил, что угрозы окружения украинских войск в Луганской области нет. 

В данный момент более 90% области временно находится под оккупацией России. 

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Роман Брыль
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ВСУ северодонецк российские оккупанты луганская ова Cергей Гайдай
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