ВСУ полностью взяли под контроль промзону Северодонецка – ОВА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ контролируют промзону Северодонецка. Российские войска контролируют большую часть города.

"Промзона – наша, рашистов там нет. Бои ведутся только на улицах в самом городе", – уточнил Гайдай.

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По его словам, Лисичанск полностью под украинским контролем.

"Россияне хаотически мощно обстреливают город, имеем огромные разрушения жилого сектора", – заявил Гайдай.

Он добавил, что угрозы окружения украинских войск в Луганской области нет.

В данный момент более 90% области временно находится под оккупацией России.

"Сдавать Северодонецк никто не будет". Гайдай ожидает ожесточенные бои в Луганской области.

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Роман Брыль

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