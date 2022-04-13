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ВСУ сбили два российских самолета в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 15:05
ВСУ сбили два российских самолета в Харьковской области - Фото
Архивное фото Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины в среду, 13 апреля, сбили два российских самолета в Харьковской области, сообщил глава местной обладминистрации Олег Синегубов.

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"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили два российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковской области. Верим в наши Вооруженные силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область", – написал он в Telegram.

Информация о типе сбитых самолетов и судьбе российских летчиков не уточняется.

По состоянию на утро 13 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил сообщал о 158 сбитых российских самолетах с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За предыдущие сутки их количество увеличилось на один самолет.

Андрей Водяный
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