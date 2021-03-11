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К теще на блины, дома с друзьями или семьей – где бы вы ни решили праздновать Масленицу, не удастся обойтись без главного атрибута события – блина. Чтобы неделz Масленицы не превратилась в празднование "прощание с стройной талией", эксперты Новус поделятся советом. А также удачными лайфхаками для тех, у кого тесто очень толстое, или не хватает времени на приготовление, но вкусный блинчик съесть ну очень хочется.

"Масленица – одно из самых веселых и важных событий весны, поэтому ее нужно праздновать вкусно и ярко. Об этом заранее позаботились наши волшебники, Часовые ваших ужинов и праздничных столов: технологи и повара. Поэтому ароматов подгоревших блинов в вашем доме больше не будет", – делятся в сети.

К праздникам нужно готовиться тщательно, и чтобы все прошло по плану, довериться профессионалам вовсе не обидно. Мастера Вкуса подготовили настоящее ресторанное меню: блины шпинатные с красной рыбой, которые готовят из филе слабосоленой семги собственного производства; блины томатные с сыром фета, помидорами и ароматным базиликом; пикантные с остро-сладкой курицей. А также ряды солененьких новинок пополнили блинные пироги с мясом и рыбой. Для ценителей сладкого Мастера Вкуса Novus напекли очень аппетитные карамельные блинчики с итальянским сыром Маскарпоне и малиной, с клубникой, черникой, блины "Пьяная вишня" с добавлением коньяка, а также шоколадные со свежим манго. Что еще надо для ощущения полного счастья? Пожалуй, ароматный блинный штрудель с яблоками. Но и он уже ждет, чтобы попасть на ваш праздничный стол.

Несмотря на разнообразие вкусов, хочется, чтобы Масленица не заканчивалась.

Чтобы почувствовать себя полноценным обладателем кухни и покорителем блинов, к Масленице в Novus разработали готовое домашнее тесто, и разлили его в бутылки, чтобы готовить было еще удобнее. Как это работает: покупаете тесто по вкусу – шпинатное, черничное, клубничное, томатное, карамельное или традиционное, и содержимое баночки порционно распределяете на сковородке, немного ожидания, переворачиваете, и вуаля – ваш стол будет сиять всеми цветами радуги. Такие разноцветные блины порадуют ваших близких, а процесс приготовления будет легким и веселым.

"Тесто готовится исключительно на молоке и с натуральными ингредиентами: томатами, черникой, шоколадом, или шпинатом. Яркость блинов достигается только за счет натуральных составляющих, ведь мы заботимся не только о вкусе, но и о пользе для покупателей", – делятся в Новус.

В сети говорят, что блины с натуральными составляющими не навредят фигуре, но все же калории рекомендуют тратить. Например, положительными эмоциями. Ученые уверяют, что за час веселья человек может сжечь до 120 калорий. Это ли не лучший способ хорошего празднования Масленицы – собрать близких за вкусным и разноцветным столом и смотреть вместе комедию?

"Команда NOVUS желает громкого смеха и вкусных блинов в каждом украинском доме. Мы всегда стоим на страже вкуса, свежести и качества".

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