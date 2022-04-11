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За сутки оккупанты обстреляли Харьковщину 66 раз и убили 11 украинцев

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 10:39
За сутки оккупанты обстреляли Харьковщину 66 раз и убили 11 украинцев - Фото
Ракета, обстрел, Чугуев (Фото - EPA)

За сутки российские войска ударили по Харьковской области около 66 раз, сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По населенным пунктам области били из артиллерии, минометов, РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре.

В результате обстрелов россиян есть 11 погибших, среди них – семилетний ребенок, а также 14 раненых.

Также за сутки зафиксировали активное использование оккупантами мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения.

Граждан призывают быть очень осторожными.

Валерия Давыдова
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