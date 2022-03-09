"За сутки удалось вывезти больше 40 000 женщин и детей", – Арахамия
09.03.2022, 19:27
Эвакуация из Сум (фото – Кирилл Тимошенко)
За эти сутки удалось эвакуировать более 40 000 женщин и детей из всех уголков Украины. В планах было вывезти 100 000 граждан.
Об этом сообщил в Facebook глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
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"Пытались 100 тысяч, но не получилось", – добавил он.
Также, по его словам, наиболее проблемные участки эвакуации населения сейчас Мариуполь, Харьков и Киевская область.
- Эвакуация людей из Изюма Харьковской области фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной. Весь день идет обстрел.
- Также сорвана эвакуация из Бучи и Гостомеля – из-за обстрелов россиян вывезти мирных жителей невозможно. 50 автобусов заблокировано в Стоянке.
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