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"За сутки удалось вывезти больше 40 000 женщин и детей", – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 19:27
Эвакуация из Сум (фото – Кирилл Тимошенко)

За эти сутки удалось эвакуировать более 40 000 женщин и детей из всех уголков Украины. В планах было вывезти 100 000 граждан.

Об этом сообщил в Facebook глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Пытались 100 тысяч, но не получилось", – добавил он.

Также, по его словам, наиболее проблемные участки эвакуации населения сейчас Мариуполь, Харьков и Киевская область.

Уляна Букатюк
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эвакуация Давид Арахамия
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