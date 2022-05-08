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Запад изучает, как проявляет себя на войне предоставленное Украине оружие – Резников

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 07:09
Запад изучает, как проявляет себя на войне предоставленное Украине оружие – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба форума Украина-30)

Для западных партнеров бои в Украине – интересный момент, чтобы увидеть, как их оружие будет работать тем или иным способом, сказал руководитель Минобороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.

"Впервые регулярная армия другой страны вторгается в другую страну и ей противостоит армия этой страны. И это продолжается с применением всех сил и средств: самолетов, артиллерии, баллистические крылатые ракеты, химическое оружие и тому подобное. Поэтому для западных партнеров, я уверен, это тоже интересный момент – как их оружие будет работать тем или иным способом", – сказал министр.

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Сегодня происходит первая открытая война, за последние 80 лет, в которой задействованы регулярные войска вооруженных сил двух стран, заметил Резников.

И добавил, что ВСУ уже продемонстрировали, как можно приспособить западное легкое вооружение и, используя джипы и траки, мобильными группами уничтожать танки.

Катерина Амеліна
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Алексей Резников оружие война с россией западные партнеры
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