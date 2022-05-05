Кулеба: Украинцы осваивают новое оружие быстрее, чем некоторые страны решают его поставить

Украинские военные очень быстро осваивают новые виды западного вооружения, которые страны-партнеры предоставляют Украине для борьбы с армией России. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что у России истощаются запасы оружия советских времен, но российская агрессия не уменьшается.

"Поэтому Украина переходит на современное оборудование. Требуется обучение, но мы быстро учимся. На самом деле, мы учимся обращаться с современным оружием быстрее, чем некоторым правительствам требуется, чтобы принять решение о его предоставлении", – написал глава МИД.

Многие западные страны начали предоставлять Украине военную помощь, в том числе тяжелое вооружение, после того, как убедились, что украинский народ и армия не сдадутся российским оккупантам и способны противостоять агрессии России. Лидеры поставок оружия для ВСУ – США и Великобритания, в то же время есть страны, которые прямо не отказываются помогать, но по разным причинам действует очень медленно.

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Наталия Медведева

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