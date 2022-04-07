Запрет звонков и ежедневное чтение "Красной звезды": в армии РФ усиливают пропаганду – ГУР

РФ усиливает пропаганду среди личного состава военных учебных центров. Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского руководителям учебных центров, сообщает главное управление разведки Украины.

В частности, Матвеевский требует довести до личного состава запрет отвечать на звонки и сообщения с телефонных номеров с кодами +375, +380 (Беларусь, Украина). Если вызов принят, все сказанное собеседником по определению воспринимать как ложь и провокацию (независимо от содержания разговора). После этого требуется заблокировать номер собеседника на своем телефоне, затем обратиться к оператору мобильной сети также для блокировки абонента.

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