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Запрет звонков и ежедневное чтение "Красной звезды": в армии РФ усиливают пропаганду – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 20:34
Запрет звонков и ежедневное чтение
Фото: МО РФ

РФ усиливает пропаганду среди личного состава военных учебных центров. Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского руководителям учебных центров, сообщает главное управление разведки Украины.   

В частности, Матвеевский требует довести до личного состава запрет отвечать на звонки и сообщения с телефонных номеров с кодами +375, +380 (Беларусь, Украина). Если вызов принят, все сказанное собеседником по определению воспринимать как ложь и провокацию (независимо от содержания разговора). После этого требуется заблокировать номер собеседника на своем телефоне, затем обратиться к оператору мобильной сети также для блокировки абонента.  

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Пропаганда также должна включать разъяснения о "плюсах" участия в войне с Украиной, а именно о социальных гарантиях и повышенных выплатах. 

Все украинские и "прочие" ресурсы объявляются распространяющими фейки и недостоверную информацию. 

Все военнослужащие обязуются каждый день знакомиться с содержанием газеты "Красная звезда". 

Все это продолжает политику полной информационной самоизоляции РФ и внедрение пропаганды на уровне Северной Кореи. Любое внешнее воздействие, независимо от качества и тематики контента, по определению объявляется враждебным, резюмируют в ГУР. 

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Роман Брыль
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армия России война в украине пропаганда гур красная звезда
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