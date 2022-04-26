Зеленский наградил работников смены на ЧАЭС, обеспечивших работу станции в оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский наградил работников смены на Чернобыльской станции, которые не покинули объект и поддерживали работу ЧАЭС в оккупации, несмотря на угрозу своей жизни. Об этом президент сообщил в вечернем обращении.

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"Только благодаря профессионализму и добросовестности наших специалистов, работающих на Чернобыльской станции и других объектах Чернобыльской зоны, удалось спасти Украину, спасти Европу от новой катастрофы", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что российские войска, пытавшиеся наступать на Киев через Чернобыльскую зону, использовали эту территорию в качестве военного плацдарма, ездили по территории, где захоронены загрязненные радиацией материалы, разрушили пункты дозиметрического контроля. Сломали и разворовали систему контроля радиационного состояния на ЧАЭС. Разграбили ядерную аналитическую лабораторию.

Оккупанты украли даже загрязненные вещи, которые были конфискованы у нарушителей правил Зоны отчуждения.

Также сегодня оккупанты выпустили три ракеты таким образом, чтобы они пролетели непосредственно над блоками трех украинских атомных станций: Запорожской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Валерия Давыдова

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