Зеленский передал Блинкену план ужесточения санкций против России: видео

Президент Владимир Зеленский во время состоявшейся сегодня ночью встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином передал план по усилению санкций против России, который наработала созданная Украиной экспертная группа. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы понимаем, какими должны быть следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Блинкена и Остина за приезд в Киев и поддержку Украины со стороны США.

"Мы ценим то, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить Президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы это видим. Мы это чувствуем", – сказал Зеленский.

Читайте также Возвращение посольства и новая военная помощь: подробности визита Блинкена в Киев

Кроме санкций, разговор касался оборонной помощи, финансовой поддержки и гарантий безопасности.

Зеленский сказал, что Украина видит США лидером среди будущих стран-гарантов безопасности нашего государства и надеется на расширение доступа украинских товаров на американский рынок.

Так называемый план Ермака-Макфола по ужесточению санкций против России был презентован на прошлой неделе. Он предусматривает усиление ограничений против российской нефтегазовой отрасли, расширение транспортных и страховых санкций, введение новых финансовых санкций и усиление индивидуальных санкций против определенных категорий лиц "с упором на родственников президента".

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.