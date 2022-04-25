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Зеленский передал Блинкену план ужесточения санкций против России: видео

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25.04.2022, 09:11
Зеленский передал Блинкену план ужесточения санкций против России: видео - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время состоявшейся сегодня ночью встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином передал план по усилению санкций против России, который наработала созданная Украиной экспертная группа. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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"Мы понимаем, какими должны быть следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Блинкена и Остина за приезд в Киев и поддержку Украины со стороны США.

"Мы ценим то, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить Президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы это видим. Мы это чувствуем", – сказал Зеленский.

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Кроме санкций, разговор касался оборонной помощи, финансовой поддержки и гарантий безопасности.

Зеленский сказал, что Украина видит США лидером среди будущих стран-гарантов безопасности нашего государства и надеется на расширение доступа украинских товаров на американский рынок.

  • Так называемый план Ермака-Макфола по ужесточению санкций против России был презентован на прошлой неделе. Он предусматривает усиление ограничений против российской нефтегазовой отрасли, расширение транспортных и страховых санкций, введение новых финансовых санкций и усиление индивидуальных санкций против определенных категорий лиц "с упором на родственников президента".
Андрей Водяный
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Владимир Зеленский санкции против рф Энтони Блинкен Ллойд Остин
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