США возвращают посольство в Украину: подробности визита Блинкена в Киев
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье посетили Киев с визитом, подтвердил в понедельник утром Государственный департамент. Они встретились с руководством Украины и пообещали возобновить работу американского посольства, которое с началом войны эвакуировалось в Польшу, пишет CNN.
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Со ссылкой на представителя Государственного департамента издания сообщает, что Блинкен и Остин в Киеве встретились с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским.
Переговоры продолжались около 90 минут.
Блинкен во время встречи пообещал, что американские дипломаты вернутся в Украину еще на этой неделе. Он также подтвердил намерение США назначить послом в Украине дипломатку Бриджит Бринк. Сейчас она возглавляет посольство США в Словакии.
На переговорах поднимался вопрос американской военной помощи, которая, подчеркнул источник CNN, не предусматривает закрытия неба над Украиной.
"Этот визит не предполагает реального вовлечения вооруженных сил США", – пишет издание.
- Посещение Киева Блинкеном и Остином Владимир Зеленский анонсировал в субботу, 23 апреля, на пресс-конференции в столичном метрополитене.
- 26 апреля на американской военной базе Рамштайн в Германии состоятся масштабные переговоры по долгосрочной безопасности Украины.
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