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США возвращают посольство в Украину: подробности визита Блинкена в Киев

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25.04.2022, 07:13
США возвращают посольство в Украину: подробности визита Блинкена в Киев - Фото
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье посетили Киев с визитом, подтвердил в понедельник утром Государственный департамент. Они встретились с руководством Украины и пообещали возобновить работу американского посольства, которое с началом войны эвакуировалось в Польшу, пишет CNN.

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Со ссылкой на представителя Государственного департамента издания сообщает, что Блинкен и Остин в Киеве встретились с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Переговоры продолжались около 90 минут.

Блинкен во время встречи пообещал, что американские дипломаты вернутся в Украину еще на этой неделе. Он также подтвердил намерение США назначить послом в Украине дипломатку Бриджит Бринк. Сейчас она возглавляет посольство США в Словакии.

На переговорах поднимался вопрос американской военной помощи, которая, подчеркнул источник CNN, не предусматривает закрытия неба над Украиной.

"Этот визит не предполагает реального вовлечения вооруженных сил США", – пишет издание.

Блинкен и Остин во время визита в Киев объявили о выделении $713 млн на военные нужды Украины и еще 15 стран. Из них $322 млн будут предназначаться непосредственно для Украины, уточнило Associated Press.
Эти деньги Украина сможет потратить на закупку вооружения, которое ей нужно.
Оставшаяся часть будет разделена между членами НАТО и другими странами, которые обеспечивали Украину критически важными военными поставками.
Андрей Водяный
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США посольство Энтони Блинкен Ллойд Остин
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