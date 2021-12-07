FP: Байден предложит Бринк на должность посла США в Украине – что о ней известно

Президент США Джо Байден может предложить назначить дипломата Бриджит Бринк новым послом Соединенных Штатов в Украине. Об этом пишет Foreign Policy.

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По словам нынешних и бывших американских чиновников, с которым общались журналисты, ожидается, что Байден выберет именно Бринк как своего кандидата на должность посла в Украине. При этом окончательного решения пока нет, отмечают в издании.

В то же время журналисты отмечают, что сейчас назначение послов затягивается, поскольку сенатор-республиканец Тед Круз блокирует эти процедуры в Конгрессе США, требуя санкций против российско-немецкого газопровода Северный поток-2.

Бринк в 2017 году заявляла, что Украине необходимо ускорить борьбу с коррупцией и другие реформы, обещая помощь и поддержку США по этому вопросу, передает Радио Свобода. Она также подчеркивала важность вовлеченности украинской и российской стороны в работу нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе.

В 2018 году Бринк могла стать послом США в Грузии, сообщало FP. Однако, утверждают в издании, действующее не тот момент правительство Бидзины Иванишвили отказалось согласовывать ее кандидатуру, поскольку некоторые его члены считали Бринк предрасположенной к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили. В правительстве Грузии тогда назвали утверждение FP несостоятельным, сообщало Эхо Кавказа.

С 2019 года Бринк занимает должность посла США в Словакии. Она является кадровым дипломатом и пришла в Госдеп в 1996 году. С тех пор она работала в посольстве в Белграде (1997-99), референтом на Кипре (1999-02) и занимала ряд других должностей.

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В последнее время она была зампомощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам (2015-18), где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и затяжными конфликтами в Европе. Она также была замглавы в посольствах США в Ташкенте (2014-15) и в Тбилиси (2011-14).

Бринк, помимо английского, владеет русским и сербским языками. На базовом уровне говорит по-грузински и по-французски.

LIGA.net обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел и посольство США.

В Украине нет постоянного посла США с мая 2019 года, когда была отозвана Мари Йованович. После нее временным поверенным США был Уильям Тейлор, а с января 2020-го эту должность занимает Кристина Квин.

В мае 2020-го Белый дом сообщал, что на тот момент действующий президент США Дональд Трамп должен предложить на должность посла в Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона. Однако он так и не был назначен на должность.

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Марк Сировой

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