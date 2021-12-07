UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

FP: Байден предложит Бринк на должность посла США в Украине – что о ней известно

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 12:22
FP: Байден предложит Бринк на должность посла США в Украине – что о ней известно - Фото
Бриджит Бринк (скриншот видео KOSICE DNES, Facebook)

Президент США Джо Байден может предложить назначить дипломата Бриджит Бринк новым послом Соединенных Штатов в Украине. Об этом пишет Foreign Policy.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам нынешних и бывших американских чиновников, с которым общались журналисты, ожидается, что Байден выберет именно Бринк как своего кандидата на должность посла в Украине. При этом окончательного решения пока нет, отмечают в издании.

В то же время журналисты отмечают, что сейчас назначение послов затягивается, поскольку сенатор-республиканец Тед Круз блокирует эти процедуры в Конгрессе США, требуя санкций против российско-немецкого газопровода Северный поток-2.

Бринк в 2017 году заявляла, что Украине необходимо ускорить борьбу с коррупцией и другие реформы, обещая помощь и поддержку США по этому вопросу, передает Радио Свобода. Она также подчеркивала важность вовлеченности украинской и российской стороны в работу нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе.

В 2018 году Бринк могла стать послом США в Грузии, сообщало FP. Однако, утверждают в издании, действующее не тот момент правительство Бидзины Иванишвили отказалось согласовывать ее кандидатуру, поскольку некоторые его члены считали Бринк предрасположенной к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили. В правительстве Грузии тогда назвали утверждение FP несостоятельным, сообщало Эхо Кавказа.

С 2019 года Бринк занимает должность посла США в Словакии. Она является кадровым дипломатом и пришла в Госдеп в 1996 году. С тех пор она работала в посольстве в Белграде (1997-99), референтом на Кипре (1999-02) и занимала ряд других должностей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Bridget Brink (@usambslovakia)

В последнее время она была зампомощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам (2015-18), где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и затяжными конфликтами в Европе. Она также была замглавы в посольствах США в Ташкенте (2014-15) и в Тбилиси (2011-14).

Бринк, помимо английского, владеет русским и сербским языками. На базовом уровне говорит по-грузински и по-французски.

LIGA.net обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел и посольство США.

Читайте также: В посольстве США стали отвечать троллям по-украински в стиле "Письма запорожцев": фото

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бриджит бринк посол Посольство США Кристина Квин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 