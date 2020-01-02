Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин

Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин - Фото
Кристина Квин (Фото: скриншот из видео USEmbassyKyiv/Youtube)
02.01.2020, 11:53

Квин пришла на смену Уильяму Тейлору, чей срок полномочий закончился

Новым временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Twitter.

"В то время, когда руководство посольства меняется, наша сильная поддержка Украины остается стабильной", - заявила Квин в видеообращении.

Квин пришла на смену бывшему главе посольства США в Украине Уильяму Тейлору, срок временных полномочий которого закончился. Она уже возглавляла посольство с 28 мая по 18 июня, после того, как была отозвана посол Мари Йованович. После назначения временным поверенным Тейлора Квин продолжила работу в посольстве в качестве заместителя его главы.

Квин будет главой посольства несколько месяцев, пока не появится кандидатура нового посла.

Читайте также: Тейлор попрощался с Украиной: Я оптимистично настроен - видео

Напишите нам
Посольство США Кристина Квин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 