Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин

Новым временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Twitter.
"В то время, когда руководство посольства меняется, наша сильная поддержка Украины остается стабильной", - заявила Квин в видеообращении.
Квин пришла на смену бывшему главе посольства США в Украине Уильяму Тейлору, срок временных полномочий которого закончился. Она уже возглавляла посольство с 28 мая по 18 июня, после того, как была отозвана посол Мари Йованович. После назначения временным поверенным Тейлора Квин продолжила работу в посольстве в качестве заместителя его главы.
Квин будет главой посольства несколько месяцев, пока не появится кандидатура нового посла.
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