Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин

Кристина Квин (Фото: скриншот из видео USEmbassyKyiv/Youtube)

Новым временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Twitter.

"В то время, когда руководство посольства меняется, наша сильная поддержка Украины остается стабильной", - заявила Квин в видеообращении.

Квин пришла на смену бывшему главе посольства США в Украине Уильяму Тейлору, срок временных полномочий которого закончился. Она уже возглавляла посольство с 28 мая по 18 июня, после того, как была отозвана посол Мари Йованович. После назначения временным поверенным Тейлора Квин продолжила работу в посольстве в качестве заместителя его главы.

Квин будет главой посольства несколько месяцев, пока не появится кандидатура нового посла.

В мае 2019 года Йованович была отозвана из Украины, по ее свидетельству - из-за действий личного адвоката президента США Руди Джулиани.

В июне 2019 года Тейлор возглавил посольство США в Украине.

В октябре 2019 года Тейлор дал показания Конгрессу в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа. Он рассказал о том, как Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского.

18 декабря 2019 года стало известно, что Тейлор покидает свой пост.

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