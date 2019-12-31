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Тейлор попрощался с Украиной: Я оптимистично настроен - видео

Тейлор попрощался с Украиной: Я оптимистично настроен - видео - Фото
Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.12.2019, 11:02

Посол обещает, что поддержка США будет продолжаться

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, срок пребывания которого подошел к концу, попрощался с Украиной и заявил, что настроен очень оптимистично. Об этом говорится  в Twitter посольства США.

Тейлор заявил, что "это было замечательное время" - в частности, появились новые возможности продвигать реформы, заработал Высший антикоррупционный суд, состоялся обмен людьми между Украиной и РФ.

Дипломат отметил, что США демонстрируют поддержку Украины, одно из последних таких проявлений - санкции против Северного потока-2. По его словам, поддержка будет продолжаться. 

  • Кристина Квин заменит Уильяма Тейлора на должности временного поверенного в делах США в Украине. Квин - заместитель главы посольства США в Украине, она уже возглавляла посольство с 28 мая по 18 июня, после того, как была отозвана посол Мари Йованович.
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США Уильям Тейлор
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