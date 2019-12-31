Тейлор попрощался с Украиной: Я оптимистично настроен - видео

Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, срок пребывания которого подошел к концу, попрощался с Украиной и заявил, что настроен очень оптимистично. Об этом говорится в Twitter посольства США.

Тейлор заявил, что "это было замечательное время" - в частности, появились новые возможности продвигать реформы, заработал Высший антикоррупционный суд, состоялся обмен людьми между Украиной и РФ.

Дипломат отметил, что США демонстрируют поддержку Украины, одно из последних таких проявлений - санкции против Северного потока-2. По его словам, поддержка будет продолжаться.