Тейлор: Посольство США в Украине временно возглавит Кристина Квин

Кристина Квин (Фото: пресс-служба посольства США в Украине)

Кристина Квин заменит Уильяма Тейлора на должности временного поверенного в делах США в Украине. Об этом Тейлор сообщил во время ответов на вопросы в посольстве.

Квин - заместитель главы посольства США в Украине, она уже возглавляла посольство с 28 мая по 18 июня, после того, как была отозвана посол Мари Йованович. Квин будет главой посольства несколько месяцев, пока не появится кандидатура нового посла.

По словам Тейлора, кандидатура нового посла уже рассматривается, это человек, преданный Украине, высоко квалифицированный и желающий занять эту должность.