В посольстве США стали отвечать троллям по-украински в стиле "Письма запорожцев": фото

Сотрудники посольства США в Украине заявили, что отвечают троллям в Twitter по-украински. Об этом сообщили в Facebook посольства и опубликовали фотографию, на которой дипломаты воспроизвели действие известной картины Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

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В американском посольстве поздравили Украину с Днем украинской письменности и языка, который традиционно отмечается 9 ноября.

"После радиодиктанта национального единства сотрудники посольства США пишут по-украински ответы троллям в Twitter", – говорится в сообщении дипломатов.

СПРАВКА. Празднование 9 ноября Дня украинской письменности и языка установлено в 1997 году. В этот день на Украинском радио проходит радиодиктант национального единства. Эта традиция была заложена в 2000 году. Принять участие в написании радиодиктанта могут все желающие. Картина Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" – иллюстрация легенды, согласно которой в 1676 году кошевой атаман Иваном Сирко "со всем кошем Запорожским" написал оскорбительный ответ на ультиматум султана Османской империи Мегмеда IV, который требовал у Запорожской сечи подчиниться османам.

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Наталия Медведева

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