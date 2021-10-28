Посол США подняла тост за Украину в НАТО. А на Россию призывает не обращать внимания

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины и призвала не обращать внимания на поведение России. Об этом она сказала на международной конференции "Одесские дебаты", сообщает посольство США в Украине.

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"Оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся едиными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!" – сказала дипломат.

Квин пришла на смену бывшему главе посольства США в Украине Уильяму Тейлору, срок временных полномочий которого закончился. Она уже возглавляла посольство с 28 мая по 18 июня, после того, как была отозвана посол Мари Йованович. После назначения временным поверенным Тейлора Квин продолжила работу в посольстве в качестве заместителя его главы. Квин будет главой посольства несколько месяцев, пока не появится кандидатура нового посла.

В октябре 2021-го Йенс Столтенберг заявил, что не президенту РФ Владимиру Путину "решать" о членстве Украины в Альянсе.

Украину впервые за 50 лет пригласили на заседание высшего совещательного органа НАТО.

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Владислава Михайленко

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