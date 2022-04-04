Зеленский приехал в освобожденную Бучу
04.04.2022, 15:32
Фото: Сергей Лещенко / Telegram
Президент Владимир Зеленский приехал в Бучу, которую несколько дней назад освободили от российских войск. BBC сообщило, что он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.
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Он сказал, что Россия совершила военные преступления и геноцид, но Украина должна продолжать мирные переговоры с ней.
"Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", – заявил президент Украины.
- 2 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
- На улицах пригородов Киева, в частности в Буче, нашли тела десятков расстрелянных гражданских, подвергшихся пыткам и изнасилованиям. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.
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