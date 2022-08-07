UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Звезда Голливуда Джессика Честейн приехала в Киев – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 17:17
Звезда Голливуда Джессика Честейн приехала в Киев – видео - Фото
Джессика Честейн (Фото: ЕРА)
дополнено

Американская актриса Джессика Честейн приехала в Киев и посетила детскую больницу Охматдет. Об этом сообщает Суспільне.   

В больнице актрисе рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Честейн пообщалась с детьми из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в Охматдете. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Американская актриса также планирует увидеть Ирпень и встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.  

Джессика Честейн проведет в Украине целый день. 

ДОПОЛНЕНО В 20:05. Актриса посетила Ирпень, а также встретилась с Зеленским и Ермаком в Киеве.

"Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране", – написал Зеленский и поблагодарил актрису за поддержку.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
охматдет Джессика Честейн
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 