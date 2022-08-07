Звезда Голливуда Джессика Честейн приехала в Киев – видео

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Американская актриса Джессика Честейн приехала в Киев и посетила детскую больницу Охматдет. Об этом сообщает Суспільне.

В больнице актрисе рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Честейн пообщалась с детьми из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в Охматдете.

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Американская актриса также планирует увидеть Ирпень и встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.

Джессика Честейн проведет в Украине целый день.

ДОПОЛНЕНО В 20:05. Актриса посетила Ирпень, а также встретилась с Зеленским и Ермаком в Киеве.

"Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране", – написал Зеленский и поблагодарил актрису за поддержку.

30 апреля Анджелина Джоли приехала во Львов. Зашла в местную кофейню – видео.

20 июня голливудский актер Бен Стиллер побывал в Ирпене и встретился с Зеленским: видео.

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Роман Брыль

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