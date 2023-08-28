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28.08.2023, 10:50

Ülka Company – Победитель Ukrainian Business Award 2023 в номинации "Бизнес года"

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Ülka Company – Победитель Ukrainian Business Award 2023 в номинации "Бизнес года" - Фото

Наш флагманский продукт – вытяжка для маникюра ÜLKA Premium. Мы гордимся тем, что наша продукция доступна в 17 странах мира

Наша история началась с одной вытяжки, в 2017 году, которую наш основатель Владимир Силецкий изготовил для местного нейла мастера. Разработка произвела фурор среди украинских мастеров. Так родилась идея создать компанию, производящую вытяжки для маникюра высочайшего качества. За 6 лет мы выросли из небольшой команды, работавшей в квартире, к международному лидеру на рынке товаров для nail-индустрии. Сегодня у нас работает более 40+ профессионалов, которые создают и продвигают нашу продукцию.

Мы гордимся тем, что наша продукция доступна в 17 странах мира. Мы сотрудничаем с дистрибьюторами, топовыми интернет магазинами, салонами красоты и самозанятыми мастерами маникюра.

Наш флагманский продукт – вытяжка для маникюра ÜLKA Premium. Она обеспечивает чистоту и безопасность рабочего места, потому что поглощает 99,9% опыления. Благодаря данной вытяжке мастер в безопасности от опыли. Также вытяжка имеет стильный дизайн и очень тихий режим работы, что гарантирует комфортную работу мастера. Гарантия на данную вытяжку в Украине – 5 лет, равная 50 000 часам непрерывной работы.

Наша команда не останавливается на достигнутом и постоянно работает над новыми идеями и проектами. Наша миссия задает тренд на здоровье и осознание бьюти мастеров. Цель к 2033 году сделать здоровее 10 млн мастеров по всему миру! . Именно поэтому мы сейчас строим самый большой бюти завод в Украине в родном Днепре! Сейчас работаем над новинками и уже скоро свет увидит новые продукты для бьюти мастеров от нас: вытяжки для педикюра, первую украинскую лампу для сушки гель лака, сухожар.

Мы за сознание во всех проявлениях, поэтому мы работаем по принципу бережливого производства: сдаем на переработку вторичное сырье и уменьшаем количество пластика в нашей упаковке, минимизируем остатки от производства. И идем к цели 100% производства замкнутого типа!

Нам очень приятно сотрудничать с партнерами, клиентами и сотрудниками. Они – часть нашей большой семьи Ülka!

Мы вместе строим новую ЗДОРОВУЮ бьюти сферу!

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Теги: Ülka
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