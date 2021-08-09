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09.08.2021, 10:09

11-ый международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK открывает регистрацию для участников

Цей матеріал також доступний українською
11-ый международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK открывает регистрацию для участников - Фото

14-15 сентября состоится главное событие украинской аудиовизуальной индустрии – международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK, организованный компанией Media Resources Management (MRM).

За последние полтора года мир кардинально изменился, поэтому стратегии выживания, долгосрочного планирования и инновационные решения для устойчивости медиабизнеса во времена неопределенности остаются актуальными. Интегральной идеей KMW 2021 станет Медиабизнес. Перезагрузка – международные и локальные медиаэксперты проанализируют состояние дел в аудиовизуальной индустрии во времена "новой нормальности", поговорят о перспективах ее развития, расскажут о своем опыте принятия правильных и ошибочных решений, а также помогут сориентироваться, как искать точки опоры в хаосе современности.

KMW 2021 пройдет в гибридном формате и объединит преимущества живого общения и дистанционного участия. Все события будут проходить вживую с ограниченным количеством зрителей в Hyatt Regency Kyiv. В то же время, все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляции Форума на аналитическом медиаресурсе Media Business Reports (MBR) бесплатно.

В двухдневной программе KMW 2021 – более 15 секций: панельные дискуссии, презентации, доклады и inspiration talks с участием международных медиаэкспертов, трендсеттеров аудиовизуальной индустрии, государственных управленцев и топ-менеджеров ведущих украинских медиакомпаний и продакшенов. Участники Форума узнают о последних тенденциях, успешных кейсах и новых ценностях в аудиовизуальной индустрии, инновационных технологиях и их использовании ведущими медиакомпаниями.

В этом году Форум, организованный при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, во многом сосредоточится на продвижении украинского кино- и телеконтента на мировом медиарынке, а также развитии международных партнерств. Откроет KMW панельная дискуссия с участием представителей власти, бизнеса и независимых инициатив Украины, посвященная аналитике актуального состояния и видениях будущего украинского кино и телевидения. На Форуме также предполагается широкое обсуждение тем, связанных с сериальным производством – одним из самых динамичных направлений украинской контент-индустрии. Партнером мероприятий, посвященных сериалам, выступает Канал "Украина".

Традиционная база знаний KMW – исследования и обзоры медиарынка в Украине и за ее пределами, которую специально для Форума готовят аналитические компании K7 Media и Glance Mediametrie, также аналитический департамент MRM даст конструктивное и точное основание для выводов и бизнес-планов на следующий год. В частности, специально для KMW готовятся такие исследования – "Тренды телесмотрения в Украине", "Кинопроизводство. На что тратит деньги государство", "Аналитика украинских сериалов", "Вишлист украинских вещателей", "Украинский рынок VoD: динамика, тенденции, готовность к производству original контента".

Важным акцентом Форума станет международная копродукция. В контексте последних законодательных изменений, которые делают сотрудничество с Украиной более привлекательным в глазах международных партнеров, можно четко определить практические перспективы Украины на глобальной карте кинопроизводства. В рамках секции, организованной при поддержке Посольства Канады в Украине и Украинской Киноассоциации, эксперты обсудят возможности для коллаборации, открывающиеся для продюсеров в связи с подписанием соглашения между обоими государствами. Это событие также будет включено в индустриальную секцию Международного кинофестиваля в Торонто этого года.

В партнерстве с Представительством Европейского Союза в Украине готовится специальная секция с участием ведущих бродкастеров о технологических инновациях европейского рынка контента и их роли в противодействии дезинформации в СМИ.

В рамках KMW этого года состоится эксклюзивная трансляция трех секций Недели украинской аудиовизуальной индустрии Content Ukraine on Demand, которая пройдет 6-10 сентября 2021 года на одном из самых крупных и уважаемых международных медиаресурсов в этой сфере – С21 Media (Великобритания). Событие нацелено на продвижение потенциала Украины в сфере кино- и телепроизводства на глобальном уровне и развитие международных партнерств. Панельные дискуссии, доступные учасникам KYIV MEDIA WEEK – Evolving Ukrainian Drama, New Coproduction and Distribution Models и Ukrainian Broadcasters осуществлены в партнерстве с KMW, а организатором проекта Content Ukraine on Demand с украинской стороны является компания MRM.

Катерина Удут, директор Media Resources Management (MRM): "Наша жизнь разделилась на "до" и "после" пандемии. Мир изменился, мы все адаптируемся к новым реалиям как в личном мировосприятии, так и в социальном и профессиональном контекстах. Это касается не только медиаиндустрии – весь мир переживает большие трансформации в различных сферах. Чтобы не утонуть в водовороте перемен, сейчас как никогда нужно "держать руку на пульсе" последних трендов и быть готовым постоянно адаптироваться к вызовам в той или иной степени. Прогнозирование рисков и разработка плана "В", а еще лучше "С" и "D", теперь является обязательной рутиной в любом бизнесе.

В то же время, эти изменения открыли новые возможности для творчества: теперь, с переходом жизни в онлайн, индустрия контента расцветает в диджитал пространстве как никогда раньше. Это новая страница истории, ждущая наполнения новыми смыслами, и вариации для экспериментов и креативных решений – безграничны. Но мы также сталкиваемся и с новыми вызовами, например, культура сознательного отношения к интеллектуальной собственности креаторов. Об этом и многом другом мы будем говорить на 11-м KYIV MEDIA WEEK 14-15 сентября".

Как и в прошлом году, все участники Форума получат KMW White Paper – итоговый документ, содержащий аналитические обзоры и исследования аудиовизуальной индустрии Украины и мира, которые проводится специально накануне KMW, а также ключевые выводы и инсайты, озвученные экспертами и участниками в пределах KMW 2021.

Выбрать формат участия и зарегистрироваться можно уже на официальном сайте KMW 2021. Гостей и участников, которые присоединятся к Форуму на локации, ждет ряд дополнительных закрытых мероприятий. Больше информации о программе 2021 будет объявлено в ближайшее время, поэтому присоединяйтесь к нам на Facebook и следите за нашими анонсами на сайте https://kyivmediaweek2021.com/.

Мы заботимся о здоровье наших гостей и соблюдаем все карантинные нормы, установленные МОЗ Украины. Для безопасности гостей KMW европейская медицинская лаборатория "Синево" проведет бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 всем оффлайн участникам Форума, не имеющих свидетельства о вакцинации перед началом Форума.

В случае осложнения эпидемиологической ситуации и усиления карантина в Украине и Киеве, KMW 2021 будет вынужден изменить формат проведения на исключительно онлайн.

Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK – флагманский проект компании Media Resources Management (MRM), который уже 11 лет подряд проходит в Киеве и собирает профессиональное сообщество аудиовизуальной индустрии из Украины и мира вокруг актуальных вопросов медиасферы.

Организатор:

Media Resources Management (MRM) – первая в Украине медиаконсалтингова компания, которая с 2005 года предоставляет комплексные услуги в сфере кино, ТВ и других креативных индустрий. Входит в состав FILM.UA Group. Выбранные проекты MRM: MEDIA BUSINESS REPORTS, PITCH UA, TALKS WITH HOLLYWOOD, SMALL WORLD BIG IDEAS, MEDIABOOK

Партнеры KMW 2021:

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино Украины) – центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра культуры, и реализующий государственную политику в области кинематографии.

Украинская Киноассоциация (УКА) – профессиональное неприбыльное открытое объединение продюсеров телевидения и кинематографии, представляющее интересы отрасли производства аудиовизуального контента Украины. Одной из основных задач УКА является создание благоприятных условий для отечественной индустрии в сотрудничестве с органами государственной власти и представителями международных структур. Основана в 2011 году.

Представительство Европейского Союза в Украине представительство способствует политическим и экономическим связям между Украиной и Европейским Союзом путем поддержания эффективного диалога с правительственными учреждениями и повышения осведомленности о Европейском Союзе, его учреждениях и программах.

Телеканал "Украина" – ведущий национальный телеканал страны. По итогам 2019 занимает 1-е место в рейтинге общенациональных каналов по основным аудиториям. По аудитории 18-54 (50 тыс. +) Средняя доля (shr,%) канала "Украина" в 2019 году составила 11%, рейтинг (rat,%) – 1,37%. В эфире телеканала представлены разные жанры телевизионного контента: информационные программы, социальные ток-шоу, сериалы, развлекательные проекты, футбольные трансляции. Канал успешно развивает международную дистрибуцию контента: его программы и сериалы сегодня доступны на более чем 100 территориях.

Media Business Reports – информационно-аналитическое издание о медиабизнесе и аудиовизуальной индустрии. MBR проект компании Media Resources Management, работающий с сентября 2019 года. Основой для создания MBR стали три предыдущих издательских проекта компании: Content Report, "МедиаНяня" и Media Business Reports. MBR проводит постоянный мониторинг глобального и регионального рынка кино и телевидения, отслеживает знаковые события, предоставляет взвешенную аналитику и является авторитетным профессиональным источником актуальной информации в индустрии.

FILM.UA Group – Крупнейшая в Восточной Европе вертикально интегрированная группа компаний в сфере кино и телепроизводства. Группа занимается разработкой, производством, адаптацией, дистрибуцией и доставкой аудиовизуального контента и предоставляет полный спектр услуг.

"Синэво" – сеть европейских медицинских лабораторий в Украине, входящая в состав европейского медицинского холдинга Medicover, представленный в 11 странах мира.

"Синэво" является лидером рынка частной лабораторной диагностики в Украине по количеству выполненных тестов. Также компания имеет 7 мощных, оснащенных по последнему слову техники лабораторий.

"Синэво" – единственная сеть лабораторий в Украине с национальным покрытием: более 330 отделений в более чем 135 населенных пунктах. В 2020 году "Синэво" выполнила более 23 млн тестов для более 4-х млн клиентов и оплатила более 267 млн ​​грн различных налогов и сборов в украинский бюджет.

LG ELECTRONICS – лидер в сфере телевизоров и аудио-, видеосистем и всемирно признанный новатор в области производства OLED-телевизоров, которые совершают революцию в категории премиум-телевизоров. LG стремится улучшить жизнь клиентов благодаря инновационным продуктам домашних развлечений во главе с отмечеными наградами OLED-телевизорами и телевизорами QNED Mini LED с технологией Quantum Dot NanoCell и аудиорешениями, разработанными в сотрудничестве с Meridian Audio.

C21 Media – международная издательская компания, цифровой поставщик информации в международном бизнесе медиаконтента. В портфолио C21 Media входят цифровые и печатные издательские бренды, ивент-бизнес и крупнейший рынок аудио-визуального контента в мире.

K7 Media – международная медиаконсалтингова компания, которая предоставляет инсайты, аналитические данные и информацию о глобальных тенденциях в сфере медиаиндустрии всего мира для крупнейших игроков рынка.

Prensario Internacional – профильное издание, специализирующееся главным образом на Латинской Америке, направленное на топ-менеджеров телерадиостанций, платных телевизионных компаний, производителей программ и других профессиональных провайдером и пользователей телевизионного контента, услуг и продуктов.

NATPE – глобальная ассоциация и профессиональная организация, которая задает тренды контента с помощью глобальных торговых площадок и конференций, показов, наград и сетевых мероприятий, специально подготовленных для контент-индустрии.

Glance Mediametrie консультационная компания, занимающаяся исследованиями контента и телесмотрения. Это надежный источник официальных телевизионных рейтингов более 7000 каналов на более чем 120 территориях. Glance также анализирует новейшие тренды в ТВ и диджитал контенте на более чем 50 территориях.

 

 

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Теги: KYIV MEDIA WEEK
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