$2 млрд поступило в криптофонды в мае: какие продукты привлекают инвесторов

Только в мае, по оценкам аналитиков, в инвестиционные продукты на базе криптовалют пользователи вложили $2 млрд. Общая сумма инвестиций с начала года составила более $15 млрд.

Кратко о криптофондах

Первые криптовалютные фонды появились в конце 2011 года. В формальном понимании криптофонд — это портфель, в котором хранятся цифровые активы. Этим он чем-то похож на холодные кошельки для криптовалют. Но функционал криптофондов шире. Если, к примеру, холодный кошелек Ledger или другое устройство обеспечивают хранение приватных ключей и защиту от возможных кибератак, фонды привлекают инвестиции для вложения в перспективные проекты, покупку токенов, трейдинг. Главная цель деятельности — обеспечение максимальной доходности. Структурой управляет руководитель. Приобрести долю в портфеле может каждый, кто имеет достаточный объем средств. Прибыль распределяет по мере роста цифровых активов в соответствии с суммой инвестиций.

Одни фонды работают только с биткоином, другие — с несколькими токенами.

Итоги мая в цифрах

Положительная динамика вложений в продукты на базе цифровых валют длилась в течение всего последнего месяца весны. В первую неделю мая, после месяца оттока капитала из криптофондов, инвестиции в криптовалютные продукты составили $130 млн.

В течение второй недели инвестиции в цифровые активы продолжили рост, их общий объем достиг $932 млн. При этом 89% средств были вложены в последние три торговых дня. Такой всплеск аналитики объяснили реакцией на отчет по индексу потребительских цен.

Пик притока капитала был зафиксирован с 20 по 25 мая. Сумма инвестиций превысила $1 млрд. На региональном уровне доминировали США, — приток капитала составил $1,03 млрд.

В последнюю неделю мая инвестиции в криптофонды были намного "скромнее" — всего $185 млн. Большая часть средств ($130 млн) была вложена в фонды в США.

Кроме Соединенных Штатов, приток капитала был зафиксирован в Швейцарии, Гонконге, Австралии, Германии и Канаде.

Какие продукты привлекали инвесторов

В еженедельных притоках преобладала первая криптовалюта. Объем инвестиций в продукты на базе Bitcoin (BTC) превысил $1,3 млрд. Сумма оттоков из биткоин-фондов за месяц составила $12,5 млн. По мнению аналитиков, это свидетельствует об оптимистичных настроениях инвесторов.

Продолжался также приток капитала фонды, которые ориентируются на Ethereum (ETH). Положительной динамике, по словам экспертов, способствовало одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотовых ETF на ETH. Приток был на второй и последней неделе мая — в совокупности около $60 млн. Однако из-за оттока значительной части капитала, сумма инвестиций в продукты на базе Ethereum на конец месяца составила $21,6 млн.

Положительные результаты продемонстрировали потоки в фонды Solana (SOL). В последнюю неделю было инвестировано $5,8 млн. По итогам месяца приток капитала составил почти $25 млн.

Несмотря на общую позитивную динамику, мультиактивные фонды показали плохие результаты. Ежемесячный отток составил $12,2 млн.