$2 млрд надійшло до криптофондів у травні: які продукти приваблюють інвесторів

Тільки в травні, за оцінками аналітиків, в інвестиційні продукти на базі криптовалют користувачі вклали $2 млрд. Загальна сума інвестицій з початку року становить понад $15 млрд.

Коротко про криптофонди

Перші криптовалютні фонди з'явилися наприкінці 2011 року. У формальному розумінні криптофонд — це портфель, у якому зберігаються цифрові активи. Цим він чимось схожий на холодні гаманці для криптовалют. Проте функціонал криптофондів ширший. Якщо, приміром, холодний гаманець Ledger чи інший пристрій забезпечують зберігання приватних ключів та захист від ймовірних кібератак, фонди залучають інвестиції для та вкладення в перспективні проєкти, купівлю токенів, трейдинг. Головна мета їх діяльності — забезпечення максимальної прибутковості. Структурою керує управитель. Придбати частку в портфелі може кожен, хто має достатній обсяг коштів. Прибуток розподіляється зі зростанням цифрових активів відповідно до суми інвестицій. Одні фонди працюють лише з біткоїном, інші — з кількома токенами.

Підсумки травня у цифрах

Позитивна динаміка вкладень у продукти на базі цифрових валют спостерігалася протягом останнього місяця весни. У перший тиждень травня, після місяця відтоку капіталу з криптофондів, інвестиції в криптовалютні продукти становили $130 млн.

Упродовж другого тижня інвестиції в цифрові активи продовжили зростання, їх загальний обсяг досяг $932 млн. При цьому 89% коштів було вкладено в останні три торгові дні. Такий сплеск аналітики пояснили реакцією на звіт щодо індексу споживчих цін.

Пік припливу капіталу було зафіксовано з 20 до 25 травня. Сума інвестицій перевищила $1 млрд. На регіональному рівні домінували США — приплив капіталу становив $1,03 млрд.

В останній тиждень травня інвестиції в криптофонди були набагато "скромнішими" — усього $185 млн. Більшість коштів ($130 млн) було вкладено у фонди в США.

Крім Сполучених Штатів, приплив капіталу був зафіксований у Швейцарії, Гонконгу, Австралії, Німеччині та Канаді.

У які продукти вкладали інвестори

У щотижневих притоках переважала перша криптовалюта. Обсяг інвестицій у продукти на базі Bitcoin (BTC) перевищив $1,3 млрд. Сума відтоків із біткоїн-фондів за місяць склала $12,5 млн. На думку аналітиків, це свідчить про оптимістичні настрої інвесторів.

Тривав також приплив капіталу у фонди, що орієнтуються на Ethereum (ETH). Позитивній динаміці, за словами експертів, сприяло схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) спотових ETF на ETH. Приплив був другого і останнього тижня травня — у сукупності близько $60 млн. Однак через відплив значної частини капіталу, сума інвестицій у продукти на базі Ethereum на кінець місяця становила лише $21,6 млн.

Позитивні результати продемонстрували потоки до фондів Solana (SOL). В останній тиждень було інвестовано $5,8 млн. За підсумками місяця приплив капіталу становив майже $25 млн.

Незважаючи на загальну позитивну динаміку, мультиактивні фонди продемонстрували погані результати. Щомісячний відтік становив $12,2 млн.