24 миллиона на благотворительность: как Григорий Козловский и его бизнес помогают Украине

Фото: Григорий Козловский – основатель и почетный президент ФК "Рух"

В рамках празднования грядущего Нового года, который состоится в гостинично-развлекательном комплексе Emily Resort, основатель футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский и команда комплекса передали 2 миллиона гривен на нужды медицинских учреждений Львовщины.

В частности, Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы получил 1 миллион гривен, а еще 1 миллион передан Центру детской медицины больницы "Охматдет".

Григорий Козловский отметил: "К сожалению, война продолжается. Единственное, что мы можем и должны сейчас делать – это верить в Победу, поддерживать военных, работать и донатить. Часть средств мы перечислили тем, кто жертвует собой ради светлого будущего Украины. Другую часть – тем, ради кого мы за это будущее боремся – для наших детей".

Хорошая традиция

Это уже второй год подряд, когда прибыль от новогодних мероприятий в Emily Resort направляется на благотворительность.

Добавим, что Григорий Козловский, ФК "Рух" и Emily Resort регулярно поддерживают украинских воинов, медицинские учреждения и другие социальные инициативы. За прошлый год сумма благотворительной помощи составила 24 миллиона гривен.

Проекты реабилитации военных и гражданских в Emily Resort

Emily Resort также известен своими проектами реабилитации военных и гражданских, пострадавших во время войны. В частности, на территории комплекса действует программа "Больше всего", направленная на лечение и восстановление украинских бойцов. На сегодняшний день помощь специалистов здесь получили 54 пациента.

"Я убежден, что благодаря нашим совместным усилиям будущие поколения будут расти в мирной, независимой, сильной и успешной Украине. Ежедневно выражаю благодарность нашим защитникам за то, что они дают нам возможность быть рядом с близкими и ценить каждый новый день. Я уверен, что Победа непременно будет!", – подчеркнул Григорий Козловский.

Emily Resort остается примером сочетания бизнеса и благотворительности, направленной на поддержку Украины в самые сложные времена.