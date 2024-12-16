24 мільйони на благодійність за рік: як Григорій Козловський і його бізнес допомагають Україні

Фото: Григорій Козловський – засновник і почесний президент ФК "Рух"

У рамках святкування прийдешнього Нового року, що відбудеться у готельно-відпочинковому комплексі Emily Resort, засновник футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський та команда комплексу передали 2 мільйони гривень на потреби медичних закладів Львівщини.

Зокрема, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи отримав 1 мільйон гривень, а ще 1 мільйон передано Центру дитячої медицини лікарні "Охматдит".

Григорій Козловський зазначив: "На жаль, війна триває. Єдине, що ми можемо і маємо зараз робити — це вірити в Перемогу, підтримувати військових, працювати та донатити. Частину коштів ми перерахували тим, хто жертвує собою заради світлого майбутнього України. Іншу частину — тим, заради кого ми за це майбутнє боремось — для наших дітей".

Гарна традиція

Це вже другий рік поспіль, коли прибуток від новорічних заходів у Emily Resort скеровується на благодійність.

Додамо, що Григорій Козловський, ФК "Рух" та Emily Resort регулярно підтримують українських воїнів, медичні заклади та інші соціальні ініціативи. За минулий рік сума благодійної допомоги склала 24 мільйони гривень.

Проєкти реабілітації військових і цивільних в Emily Resort

Emily Resort також відомий своїми проєктами реабілітації військових і цивільних, які постраждали під час війни. Зокрема, на території комплексу діє програма "Понад усе", спрямована на лікування та відновлення українських бійців. На сьогоднішній день допомогу спеціалістів тут отримали 54 пацієнти.

"Я переконаний, що завдяки нашим спільним зусиллям майбутні покоління зростатимуть у мирній, незалежній, сильній та успішній Україні. Щодня висловлюю вдячність нашим захисникам за те, що вони дають нам можливість бути поруч із близькими та цінувати кожен новий день. Я впевнений, що Перемога неодмінно буде!", – підкреслив Григорій Козловський.

Emily Resort залишається прикладом поєднання бізнесу та благодійності, спрямованої на підтримку України у найскладніші часи.