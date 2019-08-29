24 новых школьных автобуса переданы в районы и ОТГ Николаевщины

19 районов и объединенных территориальных общин Николаевщины получили 24 новых школьных автобуса. Три автобуса получил - Баштанский район, по 2 - Веселиновский, Витовский районы, Баштанский городской совет, по 1 - Арбузинский, Березнеговатский, Братский, Вознесенский, Врадиевский, Еланецкий, Кривоозерский, Новобугский, Новоодесский и Снигиревский районы, а также объединенные территориальные общины : Березанская, Веселиновская, Галицинивська, Доманевская, Александровская. Автобусы закуплены за средства государственного, областного бюджетов и софинансирования из бюджетов районных, сельских, поселковых советов на общую сумму более 48 млн грн.

В четверг, 29 августа, исполняющий функций и полномочий председателя Николаевской ОГА Александр Трайтли, председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко, директор департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Удовиченко торжественно передали ключи от транспортных средств представителям районов и общин области.

«Рады, что вы приняли участие в нашей областной программе, выделили средства на софинансирование для приобретения школьных автобусов, которые являются очень важной составляющей в реформе построения нашей Новой украинской школы. Вы знаете, что государство осуществляет ряд комплексных мероприятий по улучшению качества образования, предоставляются значительные финансовые ресурсы, поэтому мы как областная государственная администрация, областной совет тоже приняли решение активно участвовать в реформах, которые внедряются Правительством, и выбрали такое направление как приобретение школьных автобусов. Сейчас создается сеть опорных заведений и подвоз детей к ним - качественный и безопасный, является приоритетом », - обратился к присутствующим представителям районов и ОТГ Александр Трайтли.

Отдельно стоит отметить, что среди общин, получивших новые школьные автобусы также община села Капустино Витовского района.

Напомним, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевской области жители села поднимали вопрос отсутствия в них транспортного средства для перевозки детей в школу.