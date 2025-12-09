250 детей, 200 сотрудников и одна большая идея: Григорий Козловский показал будущее Академии "Рух"
Григорий Козловский представил новые амбициозные планы развития ФК "Рух" и рассказал об уникальном комплексе Академии "Рух", которая уже сегодня поражает масштабом, архитектурой и уровнем условий для детей.
Это не просто школа футбола – это полноценное спортивно-образовательное пространство, работающее 24/7 для 250 воспитанников со всей Украины: от Львова и Луцка до Херсона, Мариуполя и Николаева, включая детей-переселенцев.
Ежедневно над жизнью Академии работает более 200 сотрудников: тренеры, воспитатели, учителя, шеф-повара, врачи, водители, аналитики. Каждый – часть большой миссии, которую зажёг Козловский.
"Мечта стала реальностью": философия Козловского
"Я живу этим проектом", – говорит Григорий Козловскийкоторый ежедневно бывает на тренировках, знает каждого воспитанника по имени и истории и признается: лучшей миссии, чем работать для детей, нет.
Его новый план – завершить строительство следующего этапа Академии: переходного комплекса с инновационной спортивной инфраструктурой, дополнительными полями, учебными классами и условиями, которые будут соответствовать лучшим европейским стандартам.
Цифровая революция: футбол в измеряемых данных
Академия "Рух" – одна из немногих в Восточной Европе, которая полностью цифровизировала процесс подготовки:
- ежедневный цифровой мониторинг самочувствия игрока;
- персональное приложение с индивидуальными целями;
- видеоаналитика каждой тренировки;
- методики тренировок, адаптированные под возраст, позицию и физиологию;
- обучающие видео с действиями топ-игроков мира.
Питание уровня топ-клубов: собственная ферма Академии
Один из уникальных элементов Академии – собственная ферма. Молоко, мясо и другие продукты – натуральные и проходят диетический контроль врачей. Для более 300 детей и работников готовят:
- трижды в день полноценные блюда,
- перекусы на тренировку и школу,
- шведские линии с варениками, рыбой, мясом, кебабами, салатами, десертами.
Тренировки, которые формируют будущих сборников
Вечером жизнь только набирает обороты: индивидуальные занятия, теория, тренировки под прожекторами.
Рядом на поле – тренеры, руководство Академии и сам Козловский.
Владимир Безубьяк и Юрий Панькив строят систему, которая уже дает результаты: Академия "Рух" – среди лидеров Украины, впереди многих топ-клубов.
16-летние воспитанники "Руха" – действующие чемпионы Украины, а среди их тренеров – те, кто воспитал Сичу, Сикана и многих сборников.
История, меняющая украинский футбол
Академия "Рух" – это не просто инфраструктура или спортивное учреждение. Это украинский футбольный прорыв, который стал возможным благодаря идее, вере и настойчивости Григория Козловского.
Это место, где дети со всей страны получают шанс на мечту – и шаг за шагом превращают ее в реальность. Ярким доказательством этого является победа воспитанников Григория Козловского "Рух" U-16 в престижном международном турнире Al Ahly International Cup.
Григорий Петрович Козловский отметил триумф в Каире – это доказательство того, что мы строим лучшую Академию.