16-летние воспитанники "Руха" — действующие чемпионы Украины, а среди их тренеров — те, кто воспитал Сичу, Сикана и многих сборников

Григорий Козловский - почетный президент, основатель ФК "Рух" (Львов)

Григорий Козловский представил новые амбициозные планы развития ФК "Рух" и рассказал об уникальном комплексе Академии "Рух", которая уже сегодня поражает масштабом, архитектурой и уровнем условий для детей.

Это не просто школа футбола – это полноценное спортивно-образовательное пространство, работающее 24/7 для 250 воспитанников со всей Украины: от Львова и Луцка до Херсона, Мариуполя и Николаева, включая детей-переселенцев.

Ежедневно над жизнью Академии работает более 200 сотрудников: тренеры, воспитатели, учителя, шеф-повара, врачи, водители, аналитики. Каждый – часть большой миссии, которую зажёг Козловский.

"Мечта стала реальностью": философия Козловского: философия Козловского

"Я живу этим проектом", – говорит Григорий Козловскийкоторый ежедневно бывает на тренировках, знает каждого воспитанника по имени и истории и признается: лучшей миссии, чем работать для детей, нет.

Его новый план – завершить строительство следующего этапа Академии: переходного комплекса с инновационной спортивной инфраструктурой, дополнительными полями, учебными классами и условиями, которые будут соответствовать лучшим европейским стандартам.

Цифровая революция: футбол в измеряемых данных

Академия "Рух" – одна из немногих в Восточной Европе, которая полностью цифровизировала процесс подготовки:

ежедневный цифровой мониторинг самочувствия игрока;

персональное приложение с индивидуальными целями;

видеоаналитика каждой тренировки;

методики тренировок, адаптированные под возраст, позицию и физиологию;

обучающие видео с действиями топ-игроков мира.

Питание уровня топ-клубов: собственная ферма Академии

Один из уникальных элементов Академии – собственная ферма. Молоко, мясо и другие продукты – натуральные и проходят диетический контроль врачей. Для более 300 детей и работников готовят:

трижды в день полноценные блюда,

перекусы на тренировку и школу,

шведские линии с варениками, рыбой, мясом, кебабами, салатами, десертами.

Тренировки, которые формируют будущих сборников

Вечером жизнь только набирает обороты: индивидуальные занятия, теория, тренировки под прожекторами.

Рядом на поле – тренеры, руководство Академии и сам Козловский.

Владимир Безубьяк и Юрий Панькив строят систему, которая уже дает результаты: Академия "Рух" – среди лидеров Украины, впереди многих топ-клубов.

История, меняющая украинский футбол

Академия "Рух" – это не просто инфраструктура или спортивное учреждение. Это украинский футбольный прорыв, который стал возможным благодаря идее, вере и настойчивости Григория Козловского.

Это место, где дети со всей страны получают шанс на мечту – и шаг за шагом превращают ее в реальность. Ярким доказательством этого является победа воспитанников Григория Козловского "Рух" U-16 в престижном международном турнире Al Ahly International Cup.

Григорий Петрович Козловский отметил триумф в Каире – это доказательство того, что мы строим лучшую Академию.